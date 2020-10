"Il Diavolo dei ragazzini va a caccia della sesta vittoria su sei". Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera parlando del Milan, che in serata sarà di scena a San Siro per la gara di campionato contro lo Spezia. Il piano dei rossoneri è chiaro, osserva il noto quotidiano: arrivare al derby del 17 in testa e a punteggio pieno.