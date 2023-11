CorSera - Il Milan non farà ricorso per i due turni di squalifica a Giroud

Ieri pomeriggio è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata da Olivier Giroud contro il Lecce: il francese è stato fermato per due giornate e sarà dunque costretto a saltare i prossimi due impegnati del Milan in campionato contro Fiorentina e Frosinone. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi non farà ricorso.