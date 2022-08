CorSera - Il Milan sembra aver ripreso da dove aveva lasciato il 22 maggio: gioco fluido, movimento costante e difesa concentrata

MilanNews.it

In questo pre-campionato si parla poco del Milan, ma, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, guai a sottovalutare i rossoneri che in queste amichevoli estive stanno dimostrando di aver ripreso da dove avevano lasciato il 22 maggio, giorno in cui hanno vinto il loro 19° scudetto: : gioco fluido, movimento costante, attacco sistematico alla porta avversaria con 5-6 giocatori, linee strette e difesa concentrata. Ovviamente stiamo parlando solo di calcio d'estate, ma nella corsa al tricolore ci sarà sicuramente anche il Diavolo.