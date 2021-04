CorSera: "Il Milan soffre e rischia con il Genoa, ma alla fine rompe il tabù di San Siro"

"Il Milan soffre e rischia con il Genoa,ma alla fine rompe il tabù di San Siro": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al successo di ieri dei rossoneri contro il Grifone. La squadra di Pioli, che non vinceva a San Siro dai primi di febbraio, ha portato a casa tre punti d'oro in chiave Champions. Decisiva un'autorete di Scamacca, uno degli obiettivi di mercato del Diavolo per l'attacco della prossima stagione.