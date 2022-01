CorSera - Il Milan tratta per Bailly: Diallo e Aké le alternative

Il Corriere della Sera fa il punto sulle strategie di mercato del Milan. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore, dopo gli infortuni di Kjaer e Tomori, e stanno trattando con il Manchester United per il 27enne Eric Bailly. L’ivoriano è in cima alla lista di Maldini e Massara, ma non è l’unico centrale presente. Come riporta il quotidiano, infatti, nell’elenco ci sono anche Diallo del Paris Saint-Germain e Nathan Aké del City.