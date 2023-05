CorSera: "La missione di Ibra: salutare, ma per forza in campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"La missione di Ibra: salutare, ma per forza in campo": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese, attualmente ai box per un problema muscolare, sta facendo di tutto per provare a recuperare per l'ultima gara di campionato contro il Verona. Il suo obiettivo è essere in campo anche solo per qualche minuto per dare con ogni probabilità il suo addio al Milan da calciatore. Non sarà semplice, ma Zlatan ci proverà fino all'ultimo.