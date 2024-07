CorSera - Mercato Milan: fatta per Morata, primi ragionamenti con la Roma per Abraham. Le alternative sono Depay e Broja

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan ha praticamente chiuso per Alvaro Morata, ma non si accontenta e punta a fare anche un altro colpo in attacco: la pista più calda, al momento, è quella che porta a Tammy Abraham, per il quale il Diavolo ha già iniziato a parlare con la Roma. I rossoneri hanno provato ad inserire Luka Jovic nell'affare, ma hanno ricevuto una risposta negativa dai giallorossi.

Le alternative all'inglese sono due: Memphis Depay, svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con l'Atletico Madrid, e Armando Broja, centravanti del Chelsea e della nazionale albanese che ha affrontato anche l'Italia nell'Europeo in Germania che si concluderà domenica sera con la finale tra Spagna e Inghilterra.