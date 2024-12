CorSera - Mercato Milan, Frendrup del Genoa è il profilo più apprezzato per il centrocampo

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, prima di tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo, il Milan vuole valutare con grande attenzione le condizioni di Ismael Bennacer, che è tornato ieri ad allenarsi individualmente a Milanello dopo l'operazione al polpaccio di metà settembre.

Se l'algerino non dovesse dare garanzie, allora i rossoneri cercheranno sul mercato un rinforzo e ad oggi il profilo più apprezzato è quello di Morten Frendrup, mediano classe 2001 del Genoa. In via Aldo Rossi attendono risorse da un’eventuale partenza di Luka Jovic oppure d Noah Okafor.