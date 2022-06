CorSera - Mercato Milan, non solo Renato Sanches: l'altro dossier impellente riguarda De Ketelaere

MilanNews.it

Con i rinnovi di Maldini e Massara che tardano ad arrivare, il Milan rischia di veder sfuggire alcuni obiettivi di mercato su cui sta lavorando da mesi: uno di questi è per esempio Renato Sanches, su cui è piombato il PSG, il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 30 milioni di euro per il Lille. L’altro dossier impellente riguarda Charles De Ketelaere, giovane trequartista del Bruges che viene visto in via Aldo Rossi come il giocatore ideale per far fare il salto di qualità anche in Champions League. Costa 40 milioni. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.