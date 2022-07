CorSera - Mercato Milan, obiettivo Tanganga per la difesa: si lavora al prestito

MilanNews.it

Al momento in via Aldo Rossi sono tutti concentrati sulla trequarti, ma il Milan sta lavorando anche per rinforzare la difesa dopo l'addio di Alessio Romagnoli che non ha rinnovato ed è andato alla Lazio: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, i rossoneri stanno studiano con attenzione il profilo di Japhet Tanganga, 23enne centrale del Tottenham che il Diavolo vorrebbe prendere in prestito.