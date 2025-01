CorSera - Mercato Milan: Pavlovic nel mirino di Leicester e Stoccarda

Intorno al futuro di Strahinja Pavlovic continua ad esserci parecchia incertezza. Anche con Sergio Conceiçao, il difensore serbo sta giocando poco e nelle ultime settimane non sono mancate diverse voci di mercato, in particolare quella sul Fenerbahçe che però poi ha deciso di andare su Skriniar. Ora sulle sue tracce ci sarebbero però altri due club stranieri, vale a dire Leicester e Stoccarda. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.

Quale sarà il suo futuro? L'emergenza in difesa (Thiaw è infortunato) e la buona prestazione di Pavlovic contro il Girona in Champions League fanno pensare ad una sua permanenza, ma non è un mistero che il Milan stia provando l'assalto a Santiago Gimenez che costa tanto (40 milioni di euro la valutazione del Feyenoord) e quindi gli farebbe comodo qualche cessione.