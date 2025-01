CorSera - Mercato Milan: pronto il rilancio per Gimenez. Difficile che arrivi anche un rinforzo a centrocampo

In merito al mercato del Milan, il Corriere della Sera in edicola stamattina riferisce che in mezzo al campo servirebbe un rinforzo per dare un po' di respiro a Youssouf Fofana, ma difficilmente arriverà a qui al 3 febbraio, giorno in cui chiuderà la compagna acquisti invernale. Anche perchè al momento tutti gli sforzi del club di via Aldo Rossi sono concentrati su Santiago Gimenez, grande obiettivo del Diavolo per l'attacco: dopo il no del Feyenoord alla prima offerta da 30 milioni di euro, l'ad milanista Giorgio Furlani sta preparando un rilancio.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3