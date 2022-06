CorSera - Milan, al momento Dybala non è un obiettivo. Se però a metà luglio sarà ancora libero e si "accontenterà" di 4 milioni...

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, in questo momento Paulo Dybala non è un obiettivo di mercato del Milan in quanto la sua richiesta di stipendio supera il tetto ingaggi imposto dal club rossonero. Lo scenario potrebbe però cambiare con il passare delle settimane. Il Diavolo rinvia ogni valutazione a metà luglio: se l'argentino sarà ancora libero (per ora con l'Inter la trattativa è in una fase di stallo) e si si "accontenterà" di un ingaggio da 4 milioni di euro, allora Maldini e Massara potrebbero anche fare un tentativo.