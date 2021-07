CorSera - Milan, assalto a Kaio Jorge: pronti 10 mln, i rossoneri hanno fretta di chiudere

Il mercato del Milan in attacco non si fermerà ad Olivier Giroud: il club di via Aldo Rossi vuole infatti affiancare al francese e ad Ibrahimovic anche un giovane attaccante che possa crescere al loro fianco. Il nome più caldo al momento è quello di Kaio Jorge, 19enne giocatore del Santos: i rossoneri sono pronti all'assalto in quanto hanno fretta di chiudere per anticipare la concorrenza di Juventus e Napoli. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che riporta anche che il Diavolo è pronto a mettere sul piatto una decina di milioni di euro per prenderlo subito.