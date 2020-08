Nonostante il Milan sia sulle sue tracce da diverso tempo, Serge Aurier si sta allontanando dai rossoneri: come spiega infatti questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi è stato sorpassato dal Bayer Leverkusen che è ora favorito per assicurarsi le prestazioni del terzino ivoriano del Tottenham.