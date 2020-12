Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Stefano Pioli, che già dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Kjaer, Kessie, Bennacer e Gabbia, dovrebbe recuperare per il match di stasera contro la Lazio sia Ante Rebic che Sandro Tonali. La decisione definitiva verrà presa in queste ore.