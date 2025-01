CorSera: "Milan, che rimonta. Inter, poker a Lecce"

Nel 22esimo turno di Serie A il Milan ha scherzato col fuoco, in casa contro il Parma, ma tra 92' e 95' ha dato prova di una reazione incredibile allo svantaggio: "Che rimonta. A San Siro finale caldo", intitola in taglio alto in apertura Il Corriere della Sera. Quanto all'Inter, invece, nessun problema: riesce a convivere con la pressione psicologica del Napoli, scappato a +6 per la vittoria nel big match contro la Juve, e si riporta a soli tre punti di distanza da Conte e i suoi con un 4-0 rifilato al Lecce.

Il programma della 22^ giornata di Serie A:

TORINO-CAGLIARI 2-0

COMO-ATALANTA 1-2

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

EMPOLI-BOLOGNA 1-1

MILAN-PARMA 3-2

UDINESE-ROMA 1-2

LECCE-INTER 0-4

LAZIO-FIORENTINA 1-2

VENEZIA-VERONA - Lunedì 27 gennaio ore 18.30

GENOA-MONZA - Lunedì 27 gennaio ore 20.45