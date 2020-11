CorSera - Milan da scudetto? Mai dire mai, soprattutto se in squadra hai un campione come Ibra

Stefano Pioli non vuole parlare di scudetto, anche perchè siamo solo alla sesta giornata di campionato e la strada è quindi ancora lunghissima. Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, però, mai dire mai, soprattutto se in squadra hai un fenomeno come Zlatan Ibrahimovic che, come ieri a Udine, è capace di risolvere all'improvviso una partita piuttosto complicata.