CorSera - Milan, De Ketelaere è già pronto: ora toccherà a Pioli decidere se schierarlo titolare sabato o confermare Diaz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' vero che era solo un test contro una squadra di Serie C come la Pergolettese, ma Charles De Ketelaere, dopo i 15' contro il Vicenza, si è presentato con una tripletta in 45': un gol su rigore, uno di sinistro e uno di testa. Come riporta il Corriere della Sera, ora toccherà a Stefano Pioli decidere se schierarlo titolare sabato nella prima di campionato contro l'Udinese o confermare Brahim Diaz dal primo minuto come trequartista titolare.