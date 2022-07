CorSera - Milan-De Ketelaere: manca ancora l'accordo con il Bruges, la proposta da 28 milioni più 3 di bonus non basta

MilanNews.it

Il primo obiettivo di mercato del Milan continua ad essere Charles De Ketelaere, ma purtroppo la trattativa non si sblocca: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, infatti, manca ancora l'accordo economico con il Bruges, che non reputa ancora sufficiente l'ultima offerta rossonera da 28 milioni di euro più tre di bonus. Serve un rilancio da parte del Diavolo perchè il club belga chiede per la cessione almeno 30 milioni come base fissa, oltre ai bonus per avvicinarsi ai 37 complessivamente offerti dal Leeds.