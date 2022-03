CorSera - Milan, dopo il pari dell'Inter a Torino il primato in classifica è reale e non più virtuale

MilanNews.it

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, dopo l'1-1 di ieri sera dell'Inter contro il Torino (rigore clamoroso non dato ai granata), il primato in classifica del Milan non è più virtuale, ma reale: anche vincendo il recupero contro il Bologna, i nerazzurri sarebbero infatti comunque dietro un punto ai rossoneri.