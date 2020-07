CorSera - Milan, Ibra andrà via a fine stagione: futuro all'Hammarby o addio al calcio

Se la sua carriera andrà avanti in Svezia all'Hammarby o se appenderà gli scarpini al chiodo non si sa, ma una cosa è certa: alla fine di questa stagione, Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan. A farlo capire è stato ieri sera lo stesso giocatore dopo la vittoria contro la Juventus: "Il mio futuro? Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi. Ci sono cose che stanno succedendo qua di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi. Fossi stato qui dall’inizio avremmo vinto lo scudetto. Può essere l’ultima volta che mi vedono giocare... Leggi fra le linee" le parole dello svedese riportate stamattina dal Corriere della Sera.