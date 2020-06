CorSera - Milan, Ibra punta a tornare il 7 luglio contro la Juve

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic al soleo del polpaccio destro si sta risolvendo positivamente, ma ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in campo. Come spiega il Corriere della Sera, dopo quello di ieri, lo svedese avrà un altro controllo tra una decina di giorni: il suo obiettivo è quello di tornare a disposizione di Pioli per il match di campionato del 7 luglio contro la Juventus.