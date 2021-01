CorSera - Milan, ieri Maldini e Massara a Milanello per alleggerire la tensione dopo lo 0-3 contro l'Atalanta

Il pesante 0-3 casalingo contro l'Atalanta ha lasciato il segno e per questo nella giornata di ieri la società ha voluto far sentire la sua vicinanza alla formazione rossonera: il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara sono stati infatti a Milanello per alleggerire la tensione ed evitare di drammatizzare il ko contro il bergamaschi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.