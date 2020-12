CorSera - Milan, l'ultima parola spetterà a Ibra: se domenica vuole giocare, giocherà

Zlatan Ibrahimovic scalpita per tornare in campo già domenica contro il Parma, mentre lo staff medico e Pioli non vogliono correre rischi e quindi potrebbe optare per un suo rientro tre giorni dopo a Marassi contro il Genoa. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega però che, come al solito, l'ultima parola spetterà allo svedese: se domenica vuole giocare, giocherà.