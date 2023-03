CorSera - Milan, le due facce del Diavolo: bellissima in Europa, bruttissima in campionato

MilanNews.it

E' un Milan a due facce: bellissima in Champions League, dove è tornata tra le migliori otto squadre d'Europa dopo undici lunghi anni, ma bruttissima in Italia, dove sta faticando parecchio a trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati. In questo momento, è a rischio anche l'arrivo tra le prime quattro, vale a dire il vero obiettivo societario. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.