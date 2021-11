CorSera: "Milan, Maignan si riprende la porta"

"Milan, Maignan si riprende la porta": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spoega che il portiere francese è guarito e ha ricevuto anche l'ok dei chirurghi per tornare in campo. L'ex Lille ci prova addirittura per il Sassuolo, match in programma domenica pomeriggio a San Siro. Intanto, però, in casa rossonera continua però l'emergenza infortunati.