CorSera: "Milan, manca l'intesa sulla formula per Sarr. Diallo o Tanganga per la difesa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Enrico Ferrazzi

Il Milan ha visto sfumare Renato Sanches del Lille, ormai prossimo al trasferimento al PSG e sta quindi valutando altri profili. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a Maldini e Massara è stato proposto Tanguy Ndombelé del Tottenham, ma agli uomini mercato rossoneri piace Pape Matar Sarr, per il quale va trovata però l'intesa sulla formula visto che i londinesi propendono per il prestito secco ed il Diavolo vorrebbe inserire un diritto. Attenzione anche alla corsa per Abdou Diallo perché il Milan aspetta che il PSG acconsenta alla sua cessione in prestito per sferrare l'assalto decisivo così come che gli Spurs si privino del non titolare Japhet Tanganga.