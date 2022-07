CorSera: "Milan, missione in Belgio per De Ketelaere. L’offerta definitiva: 30 milioni più bonus"

MilanNews.it

"Milan, missione in Belgio per De Ketelaere. L’offerta definitiva: 30 milioni più bonus": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani del viaggio di Maldini e Massara in Belgio per incontrare i dirigenti del Bruges. Sono stati fatti ulteriori passi in avanti, ma non c'è ancora l'accordo tra le parti che devono limare circa 2-3 milioni di euro. C'è fiducia visto che anche il giocatore spinge per il trasferimento in rossonero. Il club di via Aldo Rossi pretende una risposta dai belgi entro la fine di questa settimana.