Senza uscite, il Milan non può pianificare acquisti. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi. I vertici rossoneri sperano di riuscire a piazzare gli esuberi per poi reinvestire i soldi incassati su un giocatore come Dani Olmo, sul quale premono Lipsia, Wolves e Borussia Dortmund.