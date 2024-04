CorSera - Milan, niente attacco pesante contro la Roma: spazio ai soliti quattro, Chukwueze partirà dalla panchina

vedi letture

Vista la necessità di dover rimontare l'1-0 dell'andata per la Roma, in molti pensavano che Stefano Pioli avrebbe puntato fin dal primo minuto sull'attacco pesante questa sera nella sfida di ritorno dei quarti di Europa League. E invece non sarà così: come riporta stamattina il Corriere della Sera, in avanti ci saranno i soliti quattro, vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Chukwueze partirà inizialmente dalla panchina, pronto ad entrare a partita in corso.

Queste le probabili formazioni di Roma e Milan:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.