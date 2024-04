La Gazzetta scrive: "Come riprendere l'Inter. Il Milan cerca difese"

Questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci si chiede come le grandi deluse di questo campionato potranno colmare il gap enorme che si è creato con l'Inter, a livello di punti, in questa stagione. Le protagoniste della riflessione sono inevitabilmente Milan, Juventus e Napoli. Ognuna delle squadre ha bisogno di fare un upgrade in un settore specifico, in particolar modo. La rosea titola così questo dossier di una pagina: "Come riprendere l'Inter". Nel sottotitolo si legge: "Rifondazione tecnica per tre grandi a caccia di rivincite". Infatti sia rossoneri che napoletani cambieranno allenatore. E non è detto che non possa farlo anche la Juventus.

Nello specifico per ogni squadra viene indicato un settore in cui si deve migliorare. Scrive la Gazzetta: "Il Milan cerca difese. La Juve buone idee. Il Napoli nuovi gol". Poi viene ancora aggiunto: "La concorrenza passerà l'estate in cantiere: cambiare per risalire, Inter col vantaggio della continuità". In tal senso sarà importantissimo per i rossoneri non sbagliare la scelta del nuovo tecnico, perché i nerazzurri partiranno con la solidità di avere un progetto che dura già da due anni. Nello specifico sarà da migliorare il rendimento difensivo, in questa stagione assolutamente scadente: un problema che può essere risolto con l'acquisto di un frangiflutti a metà campo, che manca dai tempi di Kessie.