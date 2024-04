Tifosi rivoltati contro Lopetegui. Il QS: "Sgraditi pure Fonseca e van Bommel"

L'affaire Julen Lopetegui ha tenuto banco per tutto il weekend: il tecnico spagnolo a inizio fine settimana è stato dato come per quasi fatto al Milan, come erede di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. La notizia non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi rossoneri, anzi. I sostenitori del Diavolo, partendo dal mondo social ma andando anche oltre, hanno fatto partire una petizione online e l'hashtag #Nopetegui. La petizione è arrivata addirittura a raccogliere diecimila firme in meno di 48 ore.

Ed è questo che riporta il QS questa mattina: "Milan, panchina girevole. Tifosi in rivolta, fronda 'Nopetegui' con hashtag e petizione online". Ma non è tanto Lopetegui il problema per i tifosi che sono contro anche altri profili sondati ultimamente. Continua il QS: "Sgraditi pure Fonseca e van Bommel". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Si complica la ricerca dell'allenatore per la prossima stagione: diecimila firme in due giorni contro l'ex Real".