Il CorSera sui due tecnici più ambiti: "Conte e Motta destini incrociati"

Questa mattina il Corriere della Sera, nelle sue pagine dedicate al calcio e allo sport, analizza e studia la situazione di due degli allenatori più chiacchierati dell'ultimo periodo e che saranno protagonisti nelle prossime settimane con discorsi e chiacchiere sul proprio futuro, così come già lo sono stati nelle scorse. Si tratta di Antonio Conte e Thiago Motta. Oggi il giornale generalista titola così sui due tecnici: "Conte e Motta destini incrociati". In particolare per il Milan c'è da monitorare la situazione del tecnico del Bologna che viene dato in buona posizione per essere il nuovo allenatore sulla panchina del Diavolo.

Il CorSera sottotitola: "Il Milan prova il sorpasso sulla Juve per Thiago. In pole per il dopo Pioli c'è il tecnico del Bologna". Poi viene anche aggiunto: "Il club rossonero valuta anche De Zerbi". Sia quello di Thiago Motta che quello di Roberto De Zerbi sarebbero due nomi graditi dai tifosi, sicuramente più di Lopetegui. Per il primo c'è la grande concorrenza della Juventus che si è mossa in anticipo ma ancora non ha nulla in mano: il Milan spera di sfruttara questo tentennamento per superare i bianconeri. Fronte De Zerbi, invece, l'ostacolo sono i 15 milioni di clausola rescissoria. Per quanto riguarda Conte invece, che sarebbe il preferito da moltissimi tifosi rossoneri, il suo futuro sembra desinato a incrociarsi con il Napoli: "Il Napoli è la società più vicina ad Antonio ma i tifosi del Diavolo sognano l'ex Tottenham".