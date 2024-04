Casting per il tecnico, la Gazzetta: "Sale De Zerbi e rispunta Fonseca"

vedi letture

Con l'insurrezione del popolo milanista contro Julen Lopetegui, il club rossonero potrebbe rivalutare le sue scelte e rivedere le sue convinzioni in sede di scelta del nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli che saluterà, con ogni probabilità, a fine stagione. Da via Aldo Rossi vogliono tenere in considerazione il parere dei tifosi e proveranno a sondare altri profili. Dunque si riapre il casting per la panchina del Milan: Lopetegui rimane comunque un candidato anche se l'accordo che sembrava a un passo solo pochi giorni fa, è stato frenato per il momento.

Oggi la Gazzetta dello Sport scrive così sugli altri possibili candidati: "Sale l'opzione De Zerbi e rispunta Fonseca. Van Bommel sullo sfondo". Nei sottotitoli poi viene aggiunto così: "Il tecnico alla guida del Brighton piace per il bel gioco, l'ex della Roma resta in attesa". A non convincere per De Zerbi sono i 15 milioni di clausola rescissoria. Su van Bommel invece viene riportato: "L'ex rossonero, che ha vinto uno scudetto con l'amico Ibra, lascerà Anversa". Sulla lista ci sono anche altri nomi, più da contorno: Galtier, Gallardo e Tedesco.