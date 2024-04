Piove sul bagnato, Tuttosport: "Maignan e Loftus out due settimane"

Piove sul bagnato in casa Milan: difficile scegliere un'altra metafora per il momento dei rossoneri che, dopo un marzo eccezionale, hanno disputato un mese di aprile infernale. E ad aggravare le cose, appunto, ci sono due nuovi infortuni, gli ennesimi di questa stagione travagliata dal punto di vista fisico. Si tratta di Mike Maignan, che ha dato forfait nel riscaldamento di Juve-Milan, e Ruben Loftus-Cheek, che ha accusato dei problemi durante la partita dell'Allianz Stadium. Il risultato è che la loro stagione potrebbe essere finita. Questa mattina Tuttosport scrive: "Maignan e Loftus out due settimane".

Come riportato anche ieri pomeriggio da MilanNews.it, oggi il quotidiano di Torino riassume i problemi per i due calciatori rossoneri: "Per entrambi si tratta di lesioni di basso grado". Saranno rivalutati tra circa dieci giorni e per questo salteranno sicuramente sia Genoa che Cagliari. Da capire se avrà senso farli tornare per due partite, le due conclusive contro Torino e Salernitana. Specialmente Maignan che sarà al 100% protagonista all'Europeo con la Francia e che ha già saltato un Mondiale per problemi di natura fisica. Almeno due settimane di stop, poi si vedrà.