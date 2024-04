Il CorSport elogia Saelemaekers: "L'uomo in più di Motta. Rinnovo probabile"

vedi letture

Con l'avvicinarsi del finale di stagione, saranno da considerare le situazioni di tutti quei giocatori che il Milan, l'estate scorsa, ha ceduto in prestito. Tra questi vi è anche Alexis Saelemaekers che, insieme al connazionale Charles De Ketelaere all'Atalanta, è stato l'unico dei prestati rossoneri ha giocare con regolarità e continuità. E anche con qualità. Nel Bologna migliore degli ultimi 20 anni, Saelemaekers si è saputo ritagliare uno spazio importante nello scacchiere di Thiago Motta. Scrive il Corriere dello Sport questa mattina: "Bologna sapore di Saele".

Poi nel sottotitolo continua: "E' l'uomo in più di Motta, ha ritrovato le prestazioni che ora colorano la squadra. Non solo due gol in due giornate. La sua concretezza e la sua classe hanno convinto: rinnovo probabile". Ed è questo che interessa al Milan. Nonostante un ambientamento complicato, Motta ha creduto nel belga che aveva fortemente voluto. Ora il Bologna, se vorrà trattenere l'ex rossonero, dovrà pagare circa 10 milioni per il riscatto che, dal punto di vista del Diavolo, possono tornare molto utili per il prossimo mercato.