CorSera - Milan, Romagnoli verso l'addio: è sempre più vicino alla Lazio

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto e per ora non è arrivata nessuna firma sul rinnovo. Anzi, il suo addio appare sempre più scontato, tanto che il Corriere della Sera in edicola questa mattina riporta che il capitano del Milan, che ormai ha perso il posto di titolare a favore di Pierre Kalulu, è sempre più vicino alla Lazio.