CorSera - Milan sempre su Ajer: i rossoneri potrebbero tornare alla carica a gennaio

Ieri sera, dirigenti e tifosi rossoneri hanno seguito con un occhio particolare la prestazione in campo di Kristoffer Ajer, difensore centrale del Celtic che il Milan ha seguito a lungo in estate: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, l'interesse milanista è ancora vivo e non è escluso che a gennaio il club di via Aldo Rossi possa tornare alla carica per portare a Milanello il giocatore norvegese.