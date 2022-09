CorSera: "Milan, via alla nuova era. La rete globale di Gerry"

MilanNews.it

"Milan, via alla nuova era. La rete globale di Gerry": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al cambio di proprietà in casa rossonera. Ieri è stato siglato il closing e così il club di via Aldo Rossi è passato ufficialmente da Elliott a RedBird. Il piano di Gerry Cardinale, oltre ovviamente ad avere una squadra in grado di essere competitiva in Italia e in Europa, è chiaro: creare una moderna media company che combini sport ed entertainment.