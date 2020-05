CorSera - Nuovo protocollo, domani vertice decisivo per la ripresa degli allenamenti collettivi il 18 maggio

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, domani sarà una giornata importante per capire se il 18 maggio ci sarà effettivamente la ripresa degli allenamenti collettivi: è infatti in programma un vertice per discutere il nuovo protocollo tra il Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, la Commissione medica della Figc e la Federazione medica dello sport.