CorSera - Nuovo stadio, la strada è ancora lunga: il sì definitivo tra aprile e ottobre 2021

Nonostante ora sia un po' più in discesa, la strada per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter resta ancora lunga e complicata: come spiega questa mattina l'edizione milanese del Corriere della Sera, l'iter prevede infatti che il nuovo stadio di fattibilità arrivi entro l'estate, mentre successivamente ci dovrà essere l'approvazione della giunta, del Consiglio Comunale e anche della Regione Lombardia. Il sì definitivo dovrebbe arrivare tra aprile e ottobre 2021.