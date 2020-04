CorSera - Oggi il comitato tecnico scientifico consegnerà alla Figc le linee guida per riprendere gli allenamenti il 4 maggio

Quello di oggi è un giorno importante per il calcio italiano: come riferisce infatti l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il comitato tecnico scientifico consegnerà alla Figc le linee guida per riprendere gli allenamenti collettivi il 4 maggio. Le misure sono stringenti: tamponi e esami del sangue in serie, clausura nei centri tecnici sanificati o in hotel, controlli rigidi e zero contatti con l’esterno per giocatori, staff e personale di servizio.