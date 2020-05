CorSera: "Paolo, passo fuori. Ma Ralf non l’ha ancora fatto dentro"

Maldini ha fatto un passo fuori dal Milan, ma Rangnick non ne ha (ancora?) fatto uno dentro. Lo scrive il Corriere della Sera dopo le dichiarazioni rilasciate dai due protagonisti in questi giorni. Ora resta da capire - scrive il noto quotidiano - chi dei due sarà al Milan la prossima stagione. Maldini quasi certamente no. Ma anche Rangnick non è ancora certo di approdare sulla panchina rossonera. È un candidato, ma non è l’unico.