CorSera - Rinnovo Calhanoglu: sarà una trattativa lunga e difficile

In merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, il Corriere della Sera in edicola oggi riferisce che non sarà una trattativa nè semplice, nè rapida. Il turco guadagna al momento 2,5 milioni di euro stagione, ma il suo agente, che intanto lo sta proponendo a diversi club europei, ne chiede ora 6. La volontà del giocatore appare però piuttosto chiara, cioè restare in rossonero.