CorSera - Rinnovo Leao, filtra un cauto ottimismo: Rafa sta lasciando intendere di voler restare

Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, in merito al rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto scade nel 2024, in casa rossonera si respira un cauto ottimismo in quanto il giovane attaccante portoghese sta lasciando intendere di voler restare al Milan.