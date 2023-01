CorSera - Rinnovo Leao: in casa rossonera si respira grande fiducia

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla questione del rinnovo di Rafael Leao, mai come in questo momento si respira fiducia in casa rossonera di arrivare presto ad un accordo con il portoghese per il prolungamento del contratto. Al ritorno in Italia dalla Supercoppa, è previsto un incontro tra i dirigenti del Diavolo e Ted Dimvula, l’avvocato di Leao.