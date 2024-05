Pioli volta già pagina, la Gazzetta: "De Laurentiis vuole dargli il Napoli"

vedi letture

Le strade di Stefano Pioli e il Milan, dopo quasi cinque anni insieme, sono destinate a separarsi al termine della stagione. L'addio dovrà essere annunciato con la serenità e il rispetto reciproco che c'è sempre stato tra il tecnico e il club, ma sarà pur sempre un addio. Eppure Pioli, che avrebbe ancora un anno di contratto con il Diavolo, potrebbe subito avere l'occasione per rimettersi in gioco: in particolare al Napoli, che lo avrebbe individuato come potenziale uomo da cui ripartire. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive: "Lo scatto di Pioli. De Laurentiis vuole dargli il Napoli. Ora la palla passa al tecnico del Milan".

Dopo gli errori post scudetto, il presidente del Napoli non vuole più sbagliare e ha intenzione di affidare la panchina partenopea a un allenatore di livello e preparato come Pioli. Scrive la rosea: "Bisognerà aspettare la fine del campionato per accelerare i contatti: Italiano resta il piano B. Conte e Gasperini più difficili". Piace a De Laurentiis soprattutto per il carattere da aziendalista, dunque la capacità di rispettare il proprio ruolo e di lavorare in sinotnia con la società a cui è legato.