Tuttosport titola: "Per Motta il Milan gioca la carta Ibra"

Prosegue il casting per il nuovo allenatore del Milan come ricorda questa mattina Tuttosport che nel suo occhiello scrive precisamente: "Dopo il caso.Lopetegui, continua la caccia al tecnico". Nello specifico si pone l'attenzione su Thiago Motta che sarebbe conteso dai rossoneri e dalla Juventus che si sarebbe mossa con un leggero anticipo rispetto al club di via Aldo Rossi sull'attuale allenatore del Bologna. In particolare questa mattina Tuttosport titola così: "Per Motta il Milan gioca la carta Ibra".

Nel sottotitolo viene spiegato il perchè di questa suggestione: "Compagni al Psg e sono legati da amicizia, ma i rossoneri sanno di dover recuperare sulla Juventus". I bianconeri sono sì in pole position ma non hanno ancora chiuso: questo lascia spazio ad altre pretendenti tra cui il Milan. La missione per il Diavolo è complicata e da via Aldo Rossi stanno cercando di capire i margini di inserimento nella trattativa, sfruttando proprio i buoni rapporti tra Motta e Ibrahimovic. Intano rimangono valide diverse altre alternative: Conceiçao, Fonseca e van Bommel su tutti.