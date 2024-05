Conceiçao e allergia al gol: le prime pagine dei principali quotidiani sul Milan

vedi letture

Questa mattina, sabato 4 maggio, alla vigilia di Milan-Genoa che si giocherà domani alle 18 a San Siro, quartultima giornata di campionato per i rossoneri, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani parlano poco del club rossonero. Gli unici argomenti che vengono trattati sono quello del nuovo allenatore, con il nome di Sergio Conceiçao che si fa largo tra gli altri, e il tema dell'allergia al gol nell'ultimo mese di aprile, specialmente da parte degli attaccanti rossoneri.

Se Tuttosport e Corriere dello Sport non si interessano al Milan nelle prime pagine, diversamente fa la Gazzetta dello Sport questa mattina. L'apertura della rosea è dedicata quasi interamente all'inizio del Giro di Italia, ma in taglio basso viene titolato: "Avanza Conceiçao. Il Milan sul portoghese". E poi viene aggiunto anche su Stefano Pioli: "E il Napolin sceglie Pioli". Sempre in taglio basso il QS invece analizza il digiuno dal gol degli attaccanti rossoneri e titola: "Polveri bagnate. Le punte del Milan non segnano più". Poi sull'allenatore nel sottotitolo: "Sale l'interesse per De Zerbi. Fonseca e van Bommel le alternative".